رئيس وزراء مالطا أبيلا يفوز بولاية جديدة بعد فوز حزب العمال في الانتخابات

أظهرت النتائج الرسمية مساء اليوم الأحد فوز حزب العمال الحاكم في مالطا بالانتخابات العامة في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق لولاية ثانية لرئيس الوزراء روبرت أبيلا.

وحصل حزب العمال على 8ر51% من الأصوات، ليهزم الحزب القومي المحافظ الذي حصل على 7ر44% من الأصوات.

وقال رئيس الوزراء روبرت أبيلا في مقابلة تلفزيونية اليوم بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدم حزبه على "لقد صنعنا التاريخ بالفوز للمرة الرابعة على التوالي".

ومن المقرر أن يؤدي أبيلا اليمين الدستورية لتولي ولاية جديدة أمام الرئيسة ميريام سبيتيري ديبونو غدا الاثنين.

وتم إطلاق الألعاب النارية في عدة مواقع في جميع أنحاء الجزيرة المتوسطية، وتجمع حشد كبير يرتدي ملابس الحزب الحمراء خارج مقر حزب العمال في بلدة حمرون.

ورفع الكثيرون أربعة أصابع للاحتفال بالنصر الانتخابي الرابع على التوالي للحزب منذ عام 2013.

وقال زعيم المعارضة، أليكس بورج من الحزب القومي المحافظ في رسالة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إنه اتصل بأبيلا ليعترف بالهزيمة ويتمنى له التوفيق.

وقال بورج "لقد قال الشعب كلمته ويجب أن نحترم إرادته" وأضاف أنها ليست النتيجة التي كان يأملها، لكنه شدد على أنه لا ينبغي لأحد أن يندم على التصويت لحزبه.

وطبقا لأرقام رسمية، بلغت نسبة المشاركة أكثر من 87% .