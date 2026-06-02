واصلت الجهات المختصة في شمال سيناء، اليوم الاثنين، أعمال إصلاح الطريق الدائري الجديد بعد تعرضه لانهيار أرضي مفاجئ ناجم عن تسربات مياه الصرف، ما أدى إلى تضرر جزء من الطريق وإغلاقه أمام حركة المرور.

وتابع اللواء وليد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة العريش، أعمال الإصلاح الناتجة عن الهبوط الأرضي عند الكيلو 17، بحضور كل الأجهزة المعنية، والحماية المدنية، ومديرية أمن شمال سيناء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد بيان مجلس مدينة العريش، غلق الطرق المؤدية إلى مكان الهبوط؛ تفاديًا لحدوث أي أضرار، حتى يجري الانتهاء من العمل داخل الموقع.