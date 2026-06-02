 شمال سيناء.. استمرار أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بالطريق الدائري الجديد في العريش - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 يونيو 2026 12:24 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

شمال سيناء.. استمرار أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بالطريق الدائري الجديد في العريش

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 1 يونيو 2026 - 11:58 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يونيو 2026 - 11:58 م

واصلت الجهات المختصة في شمال سيناء، اليوم الاثنين، أعمال إصلاح الطريق الدائري الجديد بعد تعرضه لانهيار أرضي مفاجئ ناجم عن تسربات مياه الصرف، ما أدى إلى تضرر جزء من الطريق وإغلاقه أمام حركة المرور.

وتابع اللواء وليد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة العريش، أعمال الإصلاح الناتجة عن الهبوط الأرضي عند الكيلو 17، بحضور كل الأجهزة المعنية، والحماية المدنية، ومديرية أمن شمال سيناء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد بيان مجلس مدينة العريش، غلق الطرق المؤدية إلى مكان الهبوط؛ تفاديًا لحدوث أي أضرار، حتى يجري الانتهاء من العمل داخل الموقع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك