سنغافورة: نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى جراء اندلاع حريق في شقة بمنطقة تشوا تشو كانج

أفادت قوات الدفاع المدني في سنغافورة بنقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، اليوم الأحد، بعد اندلاع حريق في شقة تابعة لمساكن مجلس التنمية والإسكان في منطقة تشوا تشو كانج.

وقالت قوات الدفاع المدني، في منشور على فيسبوك اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغا باندلاع الحريق في المبنى رقم 439 على طريق تشوا تشو كانج أفينيو 4 اليوم عند الساعة 120 ظهرا بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية.

وذكرت قوات الدفاع المدني أنه عند وصول رجال الإطفاء وجدوا النيران مشتعلة في غرفة المعيشة في شقة تقع في الطابق الـ 14، مما تسبب في أضرار ناتجة عن الحرارة والدخان في جميع أنحاء الوحدة السكنية.

وأضافت قوات الدفاع المدني، في منشورها بأنه تم إخماد الحريق باستخدام مضختين للمياه، وتم فحص أربعة أشخاص في المبنى المتضرر للتأكد من عدم تعرضهم لاستنشاق الدخان، وتم نقلهم إلى مستشفى سنغافورة العام.