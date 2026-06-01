أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، استقرار سوق الدواء المصري، وتوافر الأدوية المُخصصة للغدة، مضيفًا: «هي الفكرة تاني هي إن أنا بمشي ورا اسم تجاري معين».

ولفت خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إلى توافر البدائل المحلية والمستوردة لمختلف الأدوية، مؤكدًا: «البدائل المصرية نفس الكفاءة».

وتابع أن أزمة أدوية الغدة مُثارة منذ 3 سنوات، ويُتعامل معها بالبدائل المصرية، متسائلًا عن سبب الإصرار على الأسماء التجارية للأدوية، ومؤكدًا: «مفيش مشكلة في أزمة واضحة في أدوية الغدة».

وقال إن الخط الساخن 15301 التابع لهيئة الدواء المصرية، يُمكن المواطنين من التعرف على أماكن تواجد مختلف الأدوية، مشددًا: «لا يوجد أزمة واضحة في أدوية الغدة أدوية الغدة موجودة ولكن بأسماء تجارية مختلفة».

وذكر أن بعض الأدوية المستوردة لم تعد متداولة بالسوق، نتيجة لتوافر البدائل المحلية منخفضة السعر، معلقًا: «في سياسة اسمها سياسة لوي الدراع الأجنبي لما بيلاقي ليه ماركت شير أو حصة في السوق عالية يجي يقولك أنا عاوز ازود السعر».

وأوضح أن هيئة الدواء ترفض هذه الممارسات، وتعمل على توفير البدائل المحلية، قائلًا: «دا السياسة الصح والنهاردة عندي بدائل مصرية».

ونفى رصده لأي اضطرابات فيما يتعلق بتوافر أدوية مرضى السكري بالأسواق، معلقًا: «أنا مرصدتش حاحة للسكر».