جمعية ألمانية تدعو لمظاهرات تضامنية مع قبطانة سفينة الإغاثة المحتجزة بإيطاليا

دعت جمعية "زيه بروكه" الألمانية المعنية بالدفاع عن عمل منظمات الإغاثة بالبحر المتوسط لمظاهرات على مستوى ألمانيا يوم السبت المقبل تضامنًا مع قبطانة سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش3" ، كارولا راكيته، المحتجزة حاليا في إيطاليًا على خلفية دخولها المياه الإقليمية هناك دون تصريح بذلك.

وذكرت الجمعية اليوم الاثنين على موقعها أنه من المقرر تنظيم المظاهرات في هامبورج وبرلين وفرانكفورت.

وأكدت الجمعية أنها تعمل لأجل حقوق اللاجئين وتدعو لإطلاق سراح القبطانة الألمانية تحت هاشتاج #freecarola! ، أي الحرية لكارولا المحتجزة حاليا قيد الإقامة الجبرية في جزيرة لامبيدوسا.

يذكر أنه تم احتجاز سفينة الإنقاذ وتم وضع قائدتها قيد الإقامة الجبرية، أول أمس السبت بعدما لم تمتثل للسلطات الإيطالية وأرست السفينة التي على متنها 40 مهاجرًا في لامبيدوسا، ما تسبب في خلاف دبلوماسي متزايد بين إيطاليا وألمانيا.

وجاء في بيان جمعية "زيه بروكه" الألمانية على موقعها أيضا: "كارولا راكيته قامت بالفعل الصائب الوحيد: إنها أنقذت حياة أشخاص، وأظهرت موقف ودافعت عن حقوق الإنسان".

يشار إلى أن جمعية "زي بروكه" تأسست في صيف عام 2018 وتدعو لعدم تجريم عمليات الإنقاذ البحري وتأمين سبل اللجوء وتأمين الموانئ لأجل اللاجئين.