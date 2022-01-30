 فرنسا تسجل 133 ألفا و346 إصابة جديدة بكورونا و42 حالة وفاة - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل 133 ألفا و346 إصابة جديدة بكورونا و42 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:11 ص

سجلت فرنسا 133 ألفا و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و42 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 31 مليونا و285 ألفا و317 ، والوفيات إلى 150 ألفا و572 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 148 مليونا و63 ألفا و245 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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