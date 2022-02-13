فوكس نيوز تدفع 12 مليون دولار لمنتجة سابقة لمنع إحالة القناة للقضاء

من المقرر أن تدفع قناة "فوكس نيوز" الإعلامية الإخبارية للمنتجة السابقة، آبي جروسبرج 12 مليون دولار، للحيلولة دون إحالة القناة إلى المحكمة بسبب ادعاءات جروسبرج بأنها تعمل في بيئة معادية.

وكانت جروسبرج، قد زعمت في أبريل الماضي أنها تعرضت لبيئة تمييزية، حيث كانت معاداة السامية والتحيز شائع، أثناء عملها مع المذيع السابق في وقت ذروة المشاهدة، تاكر كارلسون.

جاءت مزاعم جروسبرج، في أعقاب إعلان "فوكس نيوز" أنها ستنفصل عن كارلسون بعد اكتشاف رسائل عنصرية وجنسية، أرسلها إلى شركائه، خلال عملية اكتشاف دعوى تشهير من قبل شركة "دومينيون فوتيتنج سيستمز"، والتي سوتها الشبكة بمبلغ 5ر787 مليون دولار.

وقالت قناة "فوكس نيوز" لصحيفة "نيويورك تايمز" في أبريل الماضي أنها تعتزم الطعن على "الادعاءات القضائية التي لا أساس لها" من جانب جروسبرج، والتي ذكرت القناة أنها "مليئة بالأمور المزيفة".