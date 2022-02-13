رئيس وزراء باكستان: تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي وتضحية النخبة حتمية لتوديع صندوق النقد الدولي

قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم، إن الجهود المخلصة من قبل جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي والتضحية من قبل طبقة النخبة كانت حتمية لضمان أن يكون أحدث برنامج لصندوق النقد الدولي وقعته الحكومة هو الأخير.



وأضاف شريف، لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي: "بتوقيع اتفاق الاستعداد تم تجنب مخاطر تخلف باكستان عن السداد ... هذه ليست لحظة فخر بل لحظة تفكير حيث لا تتقدم الدول أبدًا على أساس القروض ... هذه ليست طريقة للعيش".



وقال شريف برفقة وزير المالية إسحاق دار ووزيرة الإعلام مريم أورنجزيب وحاكم البنجاب بليجور رحمان إن الوضع استدعى تضحية طبقة النخبة وليس الرجل العادي الذي فقد بالفعل القدرة الشرائية.



وتابع بعد أن شهد توقيع اتفاق الاستعداد مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار: "يجب أن يصلّي الناس من أجل أن يكون هذا آخر قرض من صندوق النقد الدولي ولن تضطر باكستان إلى العودة إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى".



وقال للصحفيين إن الحكومة كشفت مؤخراً عن خطة الإنعاش الاقتصادي للتخلص من القروض وتحقيق الاستقرار للاقتصاد من خلال برنامج "شامل" لتعزيز الاستثمار في الزراعة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الصادرات.



وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن خطة الإنعاش الاقتصادي ستساعد في جلب الاستثمار من دول الخليج لإحراز تقدم في باكستان. وقال إن اتفاق صندوق النقد الدولي جاء بعد شهور من المفاوضات التي انتهت بنتيجة إيجابية.



ووصف رئيس الوزراء الاتفاقية بأنها خطوة رئيسية. وأعرب عن أمله في أن تبدأ البلاد في تلقي الأموال بعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المقرر عقده في 12 يوليو.



وشكر المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وفريقها على إظهار الجدية خاصة بعد لقائه في باريس إلى جانب تقديره لوزير المالية إسحاق دار وفريقه على جهودهم الدؤوبة لتحقيق الهدف.



وحول محادثاته مع رئيس صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه أبلغها بنجاح الحكومة في الوفاء بجميع شروط الصندوق حتى على حساب رأس المال السياسي فقط لإنقاذ باكستان من التعثر.