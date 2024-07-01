محافظ بني سويف يُكرّم أوائل شهادات التعليم الأساسي (عام وأزهر)

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أوائل شهادات التعليم الأساسي بالتعليم العام والأزهري، ليشمل التكريم: الإعدادية العامة وأوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة لتكريم أوائل الشهادات عن العام الدراسي 2023-2024، بديوان عام المحافظة، وبحضور: هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد السيد مكي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وقيادات المديرية والإدارة المركزية، ومديري الإدارات التعليمية والأزهرية، وأولياء أمور وأسر المكرمين من الطلاب المتفوقين.

وفي كلمته، هنأ محافظ بني سويف الطلاب الأوائل بمختلف المراحل بالشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والشهادة الابتدائية، مطالباً إياهم بالعمل والسعي لاستمرار النجاح والتفوق، ومواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التميز خلال مراحل التعليم التالية. مؤكداً أن معيار النجاح والتميز مرهون بالالتزام والحفاظ على استمرار النجاح واستثماره فيما ينفعهم في حياتهم العملية ومسيرتهم التعليمية، موجهاً تحية خاصة لأهالي وأسر الطلاب من الآباء والأمهات أولياء الأمور لدورهم في توفير الرعاية وتهيئة المناخ المناسب للتفوق، لما بذلوه من جهد وتضحيات، ليصل أبناؤهم لهذا الأداء المتميز واعتلاء منصات التكريم. لاسيما وأن مصر تعتمد على رصيد عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات والتخصصات، باعتبار التعليم قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء الوطن.

من جهته، توجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالشكر للمحافظ على حرصه على تكريم أوائل الشهادة الإعدادية العامة في تقليد يحرص عليه المحافظ لدعم الموهوبين والمتفوقين وتحفيزهم، وهو ما يجسد اهتمام المحافظة بقطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات، خاصة وأن التكريم يعد حافزاً للمتفوقين للاستمرار في النجاح ومواصلة التميز والتفوق.

فيما قال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، إن تكريم الأوائل من أبناء الأزهر الشريف بالمرحلتين الإعدادية والابتدائية والجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مشيراً إلى أن هذا التكريم بمثابة تكريم لمنطقة بني سويف الأزهرية ولأسرة العاملين بها.

وفي ختام الاحتفالية، التقط المحافظ صورة جماعية مع الأوائل، وعددهم 20 طالباً وطالبة بواقع 10 من أوائل الشهادة الإعدادية العامة و5 طلاب أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية و5 أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية، "بحسب البيان الوارد من المديرية والمنطقة". حيث ضمت لوحة شرف أوائل الإعدادية العامة: نورهان جمال ربيع محمد (مدرسة الشهيد سليم يونس حباسي، إدارة سمسطا) بمجموع 280 درجة، سلمى أشرف أحمد حامد (مدرسة المستقبل الرسمية لغات، إدارة بني سويف) بمجموع 279.75 درجة، شهد شمس الدين رشاد صديق (مدرسة ميدوم الإعدادية بنات، إدارة الواسطي) بمجموع 279.5 درجة، مودة رمضان مرجاوي محمد (مدرسة ميدوم الإعدادية بنات، إدارة الواسطي) بمجموع 279.5 درجة، عبد الله محمد حلمي عبد الحليم (مدرسة الشهيد إسماعيل أحمد عيد الإعدادية، إدارة بني سويف) بمجموع 279.5 درجة، لجينة محمد عمر أحمد (مدرسة الرياض الإعدادية بنات، إدارة ناصر) بمجموع 279.5 درجة، محمد محمد عبد التواب راتب (مدرسة الحمام الإعدادية، إدارة ناصر) بمجموع 279.5 درجة، جنا أبو الخير محمد علي (مدرسة الشهيد مؤمن عياد الإعدادية، إدارة بني سويف) بمجموع 279.25 درجة، يوسف عماد صمويل نونان (مدرسة بوش القديمة الإعدادية بنين، إدارة ناصر) بمجموع 279.25 درجة، حبيبة عاطف سيد عبد العزيز (مدرسة الشهيد سالم شعبان الإعدادية بنات، إدارة ناصر) بمجموع 279.25 درجة.

فيما ضمت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية: محمد أحمد عبد العال هاشم (معهد اهناسيا المدينة الإعدادي بنون) بمجموع 490 درجة، علي سيد محمد علي (معهد قمبش الحمراء الإعدادي بنون) بمجموع 490 درجة، آية سلامة عبد الجواد علي (معهد فتيات ميانة الإعدادي) بمجموع 490 درجة، تقى مرسى عطية مرسى (معهد أطواب الإعدادي فتيات) بمجموع 488.5 درجة، أماني محمد عبد الرازق محمد (معهد بدهل الإعدادي فتيات) بمجموع 488 درجة.

وأوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية: ندى أحمد محمد (معهد قمبش الحمراء 2) بنسبة 99.19%، جنى محمود ربيع (معهد سمسطا) بنسبة 98.78%، آلاء مؤنس حسين (معهد العدوي النموذجي أ) بنسبة 98.22%، أحمد عماد سلامة (معهد سمسطا) بنسبة 98.19%، سندس أحمد عبد الواحد (معهد الميمون) بنسبة 97.97%.