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كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل مائي وقارب أفراد هوائي بقرية مارينا 2 ووفاة شخص وإصابة آخرين وهروب مرتكبة الواقعة.

ورصدت الأجهزة الأمني ما تردد على بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى حول وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل مائى "جيت سكى" وقارب أفراد هوائى بالبحيرة الشمالية بقرية مارينا 2 مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين وهروب مرتكبة الواقعة.

وبفحص الواقعة تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة مارينا بمديرية أمن مطروح بوقوع حادث تصادم بالبحيرة الشمالية بقرية مارينا 2 بين "جيت سكى" قيادة (طالبة - مقيمة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة) وقارب هوائى يستقله أربع أشخاص (صيدلى متوفي، وزوجته ونجليه بهما إصابات متفرقة إثر الحادث، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج).

وتم ضبط المتسببة فى الحادث فى حينه، وبسؤالها أفادت باصطدامها بالمذكورين دون قصد، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.