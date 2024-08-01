تشارك جامعة كفر الشيخ، تحت شعار "العالم علمين" في فعاليات اليوم الثالث على التوالي في مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة، بالنشاط الفني والرياضي، وذلك في إطار مشاركة الجامعات المصرية بالمهرجان تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المتحدة وجامعة كفر الشيخ، وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فوز فريق الجامعة المشارك في فعاليات مهرجان العلمين، حيث حصل فريق الجامعة على المركز الثالث مجال الأشغال الفنية في مسابقات الفنون التشكيلية، كما حصد فريق كرة القدم الخماسي المركز الثالث والميدالية البرونزية بمهرجان العلمين الجديدة.

وأكد "دسوقي"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الجامعة تحرص على المشاركة في مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل، والترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

من جانبه أضاف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في الأنشطة الطلابية، لدورها في دعم وبناء شخصياتهم وتنمية درجة الوعي لديهم.

وأشار إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن العديد من الأنشطة، والمسابقات الرياضية، والفنية، والاجتماعية، وقام طلاب الجامعة المشاركين في المهرجان في مجال الفنون التشكيلية بإظهار مهاراتهم وموهبتهم الفنية في الرسم، والتصميم الابتكاري، والأشغال الفنية.