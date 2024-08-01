حسام حسن يقود هجوم سموحة لمواجهة المصري

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أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، التشكيل الذي سيخوض مواجهة المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن ملعب برج العرب المواجهة المرتقبة بين المصري وسموحة، المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم الخميس، في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، جاستيس أرثر، مصطفى البدرى

خط الوسط: محمد متولى كناريا، أبوبكر ليادى، محمد سعيد مكرونة، عمرو قلاوه، دوكو دودو

الهجوم: حسام حسن.