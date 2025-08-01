محافظ الغربية يشيد بتفوّق طلاب STEM في المؤتمر الدولي للاتصالات ITC-Egypt 2025

أشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالمشاركة المشرفة لطلاب مصر عامة، وطلاب الغربية على وجه الخصوص، في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للاتصالات ITC-Egypt 2025، الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس صورة مشرّفة لشباب مصر القادر على التميز والإبداع في المجالات العلمية والتكنولوجية.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على دعم التميز العلمي وتشجيع النماذج المضيئة من شبابها.

وأعرب المحافظ عن فخره الكبير بحصول الطالبتين چودي محمد سعيد ورفيدة ناصر أحمد، من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية (STEM)، على المركز الأول في التحدي العلمي بعنوان: "تكثيف المياه من رطوبة الجو"، ضمن فعاليات المؤتمر، وذلك من خلال مشروع علمي مبتكر يعتمد على استخلاص مياه نقية من الهواء باستخدام مادة ماصّة للرطوبة، ثم تسخينها لتبخير المياه وتكثيفها بصورة عملية وفعّالة.

وقد حصل المشروع على جائزة مالية قدرها أربعون ألف جنيه، تقديرًا لابتكارهما العلمي وتميّزهما اللافت.

وفي هذا السياق، وجّه اللواء أشرف الجندي خالص الشكر والتقدير للأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على دعمه المتواصل للطلاب الموهوبين، وحرصه على توفير بيئة تعليمية حاضنة للإبداع والابتكار، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة للتكامل بين الجهود التربوية والإدارية بالمحافظة.

كما ثمّن المحافظ الدور الريادي لمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية (STEM) – التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية – واصفًا إياها بأنها نموذج وطني يُحتذى به في إعداد جيل من العقول المبتكرة، مؤكدًا أنها أصبحت واحدة من أبرز القلاع التعليمية في الجمهورية الجديدة.

وقال اللواء الجندي في تصريحاته: "مدرسة STEM بالغربية تمثل قلعة تعليمية نفخر بها، فهي تفتح أبواب المستقبل أمام أبنائنا من خلال منظومة تعليمية متكاملة تعلي من قيمة التفكير والبحث العلمي."

وأضاف: "ويشرّفنا أن يكون من بين طلابها هذا العام الطالب المتفوق عمر سعد الدين كامل عبدالعزيز شحاتة، الذي حقق إنجازًا مميزًا بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم بمدارس STEM، بمجموع بلغ 675.97 درجة. وهو إنجاز يعبّر عن الإصرار والتميز، ويعكس تفوّق المدرسة وطلابها وهيئة تدريسها."

كما عبّر المحافظ عن اعتزازه بالمستوى المتميّز للمشروعات التي قدمها طلاب الغربية خلال المؤتمر، والتي أظهرت فهمًا عميقًا للتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل للمدرسة وطلابها المبدعين، وأن ملف التعليم والابتكار سيظل في صدارة أولويات العمل التنفيذي بمحافظة الغربية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته قائلًا:

"فخور بكل طالب وطالبة من أبناء الغربية، فخور بإنجازاتهم، وسنواصل دعمهم بكل السبل الممكنة... فالغربية ستظل دائمًا عروس الدلتا، ومصنع العقول، ومهد التفوق العلمي في مصر."