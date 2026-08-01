طالبة الـ4% بالثانوية العامة: إجاباتي تجعلني أحصل على أكثر من 90%

روت ريم عبد الله، طالبة الثانوية العامة الحاصلة على 4%، التي قالت أسرتها إن نتيجتها ظهرت أولًا بحصولها على 92.4% قبل أن تختفي وتظهر الـ4%، تفاصيل الواقعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إنها شاهدت نتيجتها في البداية وظهرت لها 92.4%، لكنها فشلت في الوصول صفحة الموقع مرة أخرى، إلى أن أبلغت من زميلاتها بحصولها على 15 درجة من 320 درجة بما يعادل 4%.

وأضافت أنها في الصف الثاني الثانوي كانت حصلت على نسبة تَفوق 85%، موضحة أنها في بعض المواد هذا العام حصلت على زيرو وتحديدًا في الفيزياء والأحياء، وحصلت على نصف درجة في الأحياء.

وأوضحت أن إجاباتها في الامتحانات تجعلها تحصل على أكثر من 90%، مستغربة ما حدث معها وطالبت بالاطلاع على أوراقها وأن تحصل على درجاتها الفعلية.

ونوهت إلى أنه ليس من الطبيعي أن يحصل أي طالب على نسبة 4% مهما كان مستواه، ونفت ما قالته وزارة التربية والتعليم بأنها كانت تختار إجابتين في كل سؤال وليس إجابة واحدة، وقالت إنها من المستحيل أن تفعل ذلك.

ولفتت ريم إلى أن هناك ثلاث مواد لا تُضاف للمجموع حصلت فيها على درجات جيدة.

وأثارت واقعة الطالبة مريم التي اشتهرت بـ«طالبة الـ4%»، جدلًا واسعًا لحديثها عن واسعة أن نتيجتها ظهرت في البداية بنسبة 92.4% ثم فوجئت لاحقًا بإعلان حصولها على ما نسبته 4%.

وسبق أن قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالبة ريم اختارت إجابتين في معظم أسئلة الاختيار من متعدد وبالتالي حصلت على صفر، كما أجابت خطأ في الأسئلة المقالية، موضحا أن الطالبة دخلت على موقع وهمي قبل إعلان النتيجة.