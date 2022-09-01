أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي لتقديم حزمة إنقاذ لسريلانكا بقيمة 9.2 مليار دولار.

وقال رئيس وفد صندوق النقد الدولي بيتر بروير، في مؤتمر صحفي إن موظفي الصندوق والسلطات السريلانكية، توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم السياسات الاقتصادية لسريلانكا، بترتيب مدته 48 شهرا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد".

ويتعين موافقة إدارة ومجلس صندوق النقد الدولي، كما يعتمد على السلطات السريلانكية عقب الإجراءات التي تم الاتفاق عليها من قبل.

وورد في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يطلب ضمانات تمويل من الدائنين الرسميين لسريلانكا، وبذل الجهود الصادقة من أجل التوصل إلى اتفاق تعاوني مع الدائنين من القطاع الخاص.

ولجأت سريلانكا إلى صندوق النقد الدولي في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تواجهها البلاد، والتي أدت إلى نقص الوقود والغاز والأدوية والغذاء، مما أدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية واحتجاجات على مستوى البلاد.