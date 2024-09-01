أعرب الفنان راغب علامة، عن إعجابه الشديد بالتطور الذي تشهده مصر، قائلًا: "عندما أزور مصر، أرى الرئيس عبد الفتاح السيسي يحول مصر إلى جنة -هذه حقيقة- مصر تتطور كل عام، لكن أن تتطور كل سنة 5 سنوات في عام واحد؛ فهذا ما أراه يحدث في مصر."

وأبدى خلال لقاء لبرنامج "يوم ليك" المذاع عبر شاشة "CBC" مساء السبت، أسفه للوضع في لبنان، مشيرًا إلى أن أبناءه يعيشون في الإمارات بسبب الأوضاع الحالية.

وأوضح أنه قرر أن يعيش أبناؤه في الإمارات لأنهم أحبوا البلد، قائلا: "لا أريد لأولادي أن يعيشوا في هذا الجو في لبنان"، معربا عن امتنانه للإمارات العربية المتحدة التي منحته إقامة له ولعائلته.

وحمل الأفكار المتطرفة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، قائلا:" لبنان جنة يحولوها إلى وحول، الأفكار المضادة وصلت بلبنان -واحدة من أجمل بلاد العالم- إلى الحضيض والانهيار والحروب والبغض والكره".

وأعرب عن أمله في أن يعود لبنان إلى سابق عهده قريبًا، متابعا:"سيأتي اليوم، وإن شاء الله يكون قريبا، ويعود لبنان جنة، وتعود كل الطاقات اللبنانية التي غمرت العالم ونجحت، فلا يوجد مكان وبلد ناجح في العالم إلا وفيه لبنانيون ناجحون؛ لكن عندما يعودون إلى لبنان يتحولوا إلى عصابات طائفية فيقعوا".

وأشار إلى أن السياسيين والقادة اللبنانيين يسعون لتحويل كل طاقة لبنانية إلى أداة لخدمة أجنداتهم الطائفية، قائلا: "الساسة والقادة اللبنانيين يريدون أن يحولوا كل طاقة لبنانية إلى عنصر من عناصر الطائفية، وهكذا لن نستطيع بناء بلاد، ولا مستقبل لأبنائنا".