محافظ الغربية يشيد بأعمال تطوير معظم المناطق في طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة، التي أجراها المحافظ مساء اليوم الأحد، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في طنطا.

وبدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل بطنطا، والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار.

كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

فيما تفقد المحافظ، خلال جولته سير العمل بمحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا، والتي يتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية، والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب والمحطة تتكون من 8عنابر2 لتربية الأمهات و 6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3خطوط، مقامة على مساحة 14 قيراط .

واختتم المحافظ جولته بتفقد أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي والتي يتم تجهيزها تمهيدا للاستفادة منها.

ووجه المحافظ، بالإسراع في تنفيذ الأعمال وفقا للخطة الزمنية المحددة، مشددًا على المتابعة المستمرة لكل الأعمال وذلك تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.