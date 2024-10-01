مصادر بالجيش السوري: إسرائيل أسقطت عشرات الصواريخ الإيرانية في أجوائنا

كشفت مصادر الجيش السوري، أن إسرائيل أسقطت عشرات الصواريخ الإيرانية التي حلقت فوق سوريا.

وقالت المصادر العسكرية في تصريحات لوكالة رويترز، مساء الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت عشرات الصواريخ الإيرانية التي حلقت فوق سوريا اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد أن أطلقت إيران دفعة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد قال إنه بدأ ضرب أهداف عسكرية وصفها بالمهمة بعشرات الصواريخ في الأراضي المحتلة (في إشارة إلى إسرائيل).

وأضاف في بيان، أن العملية التي نفذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، موضحًا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على "الأراضي المحتلة".

ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.

وشدد على أن هذه العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال إسماعيل هنية.

وأشار الحرس الثوري إلى أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قد نقلت عن جيش الاحتلال، أن أكثر من 250 صاروخا باليستيا استهدفت مناطق بإسرائيل بينها قواعد عسكرية.

وأفاد جيش الاحتلال، بأن جميع المدنيين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.