نقابة العاملين بالنظافة تنفذ أول معدة لشفط وطرد تجمعات مياه الأمطار والسيول الكثيفة

أعلن المهندس أمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، أن النقابة اشتركت مع إحدى الشركات الوطنية وتم تنفيذ أول معدة شفط وطرد تجمعات مياه الأمطار والسيول الكثيفة والمتوسطة بأيدٍ مصرية خالصة.

وقال حسن - في بيان صادر عن النقابة اليوم السبت - إنه تم تنفيذ المعدة وتشغيلها وتم طرحها للمحافظات وشركات المياه والصرف الصحي والأحياء.

وأضاف رئيس النقابة العامة، أن المعدة تستطيع شفط وطرد المياه بقوة ٤٠حصان لأبعد نقطة تصريف لتجمعات السيول والأمطار تصل إلى كيلومتر طولي.

وأشار حسن، إلى أن هذا العمل تم بالاشتراك مع المهندس محمد حسن لبيب استشاري المشروع، وذلك ضمن تنفيذ مبادرات جديده تساعد المحليات في كل مايخص العمل لخدمة المواطنين.