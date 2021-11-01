زراعة المنيا: قرض 15 ألفا لكل فدان تسدد على 5 سنوات لنشر ثقافة الري الحديث بالتنقيط

قال المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن المحافظة اتجهت إلى التحول من الري بالغمر الذي كان يتسبب في إهدار المياه وتطبيل التربة إلى الري بالتنقيط، خاصة وأن الفلاح يحصل على قرض 15 ألف جنيه لكل فدان من البنك الزراعي، يسدد على 5 سنين بدون فوائد.

وأضاف رضوان، أن مميزات التحول في الري إلى الحديث، عديدة منها: أنها تعمل على توفير التقاوي والأيدي العاملة، وتقليل الإصابة بالأمراض والحشرات والحشائش، وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة، وتوفير المياه.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن مديرية الزراعة تستهدف خلال الموسم الشتوي تسوية 2000 فدان بنظام الليزر، استعدادا لزراعة القمح، حيث تم الانتهاء من 500 فدان، وأنه تم عمل 219 حقل إرشادي لمحصول القمح، حيث أن المستهدف هذا العام زراعة 225 ألف فدان، في حين أن العام السابق كانت المساحة المنزرعة 248 ألف فدان، مؤكدا أن هذا العام ستتخطى المساحة المنزرعة ما هو متوقع.

وأضاف رضوان، أنه تم توفير التقاوي لجميع المحاصيل الشتوية مثل القمح والبرسيم وغيرها من الزراعات الشتوية، مشيرا إلى الندوات الإرشادية التي قامت بها مديرية الزراعة حول أهمية الري بالتنقيط.