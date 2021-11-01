الشرطة البرازيلية: مقتل 25 شخصا يشتبه في أنهم لصوص بنوك

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قالت قوات الأمن البرازيلية إنها قتلت 25 شخصا يشتبه في أنهم من لصوص البنوك.

وأعلن متحدث باسم الشرطة العسكرية في ولاية ميناس جيريس على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد أن المشتبه بهم خططوا لسرقة أحد البنوك، وفوجئوا بعناصر الشرطة في مدينة فارجينها في جنوب شرق البرازيل.

وتم ضبط العديد من الأسلحة، وكذلك المتفجرات وسترات واقية من الرصاص.

وربما تكون هذه أكبر عملية ضد لصوص البنوك المنظمين في تاريح دولة البرازيل الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقد تزايدت منذ عدة سنوات عمليات سرقة البنوك، التي تشن فيها عصابات مسلحة بأسلحة ثقيلة هجمات في المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم.