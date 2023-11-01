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إصابة 6 عمال إثر حادث انقلاب سيارة نقل بطريق مصر - الفيوم الصحراوي

مصطفى البنا
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 4:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 4:06 م

أصيب 6 عمال؛ إثر حادث انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم أثناء ذهابهم إلى العمل بطريق "مصر - الفيوم".

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة "ربع نقل" كانت تقل عمالا في أثناء ذهابهم للعمل بإحدى المزارع بطريق "مصر - الفيوم" الصحراوي.

وتبين من معاينة الشرطة، أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة؛ مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلابها عدة مرات.

وأسفر عن إصابة 6 أشخاص من مستقلي السيارة، وجرى نقلهم إلى المستشفى العام؛ لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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