 جيش الاحتلال: خروج المصابين إلى مصر يمكننا من معالجة بنية الإرهاب التحتية بمستشفيات غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 1 نوفمبر 2023 10:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

جيش الاحتلال: خروج المصابين إلى مصر يمكننا من معالجة بنية الإرهاب التحتية بمستشفيات غزة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 9:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 9:33 م
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنه تحدث مع 50 مراسلًا أجنبيًا حول الخطورة التي تمثلها المستشفيات في قطاع غزة.

وجدد خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، مزاعمه بأن حركة حماس، تبني منشآتها بالقرب من المستشفيات، وأنها تستخدم المدنيين كدروع بشرية.

وادعى بالقول: «نحن لا نقتل مواطنين أبرياء أو نضرب المستشفيات، لكن علينا علاج تلك القضية مع العالم؛ لضمان عدم وجود بنى تحتية للإرهاب في تلك المناطق، ونعرضها على الاستخبارات في الدول المختلفة».

وزعم أن «وصول الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر، يمكنهم في المستقبل من إخلاء مستشفيات غزة، والتعامل مع البنى التحتية الإرهابية».

ولفت إلى مواصلة التحقيق في حادث استهداف ناقلة الجند المدرعة، قائلًا: «هذا حادث صعب حصد أرواح الكثيرين، ولا يشبه شيئا مما حدث في الماضي، نحن نستخلص العبر ونحارب وسنتقدم إلى الأمام».

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك