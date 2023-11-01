جيش الاحتلال: خروج المصابين إلى مصر يمكننا من معالجة بنية الإرهاب التحتية بمستشفيات غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنه تحدث مع 50 مراسلًا أجنبيًا حول الخطورة التي تمثلها المستشفيات في قطاع غزة.



وجدد خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، مزاعمه بأن حركة حماس، تبني منشآتها بالقرب من المستشفيات، وأنها تستخدم المدنيين كدروع بشرية.



وادعى بالقول: «نحن لا نقتل مواطنين أبرياء أو نضرب المستشفيات، لكن علينا علاج تلك القضية مع العالم؛ لضمان عدم وجود بنى تحتية للإرهاب في تلك المناطق، ونعرضها على الاستخبارات في الدول المختلفة».



وزعم أن «وصول الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر، يمكنهم في المستقبل من إخلاء مستشفيات غزة، والتعامل مع البنى التحتية الإرهابية».



ولفت إلى مواصلة التحقيق في حادث استهداف ناقلة الجند المدرعة، قائلًا: «هذا حادث صعب حصد أرواح الكثيرين، ولا يشبه شيئا مما حدث في الماضي، نحن نستخلص العبر ونحارب وسنتقدم إلى الأمام».