يقام مساء الأحد المقبل، حفلا موسيقيا لعازفة الماريمبا الفنانة نسمة عبد العزيز، على المسرح المكشوف، تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

يتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها؛ «فوجا، في هويد الليل، البخيل وأنا، مافيا، اللي بالي بالك، انت عمري، سابر دانس، الدنيا ريشة، جاردس، حرمت أحبك، قلبي دليلي، ماريمبا فلامنكا، موسيقى صعيدي، كركشنجي، چاي واناماكر، صولو سنير درامز، محتار، وتلات دقات، فيكتوري، توكاتو آند فواجو، سهر الليالي».

تضم الفرقة مجموعة من العازفين هم؛ «محمد عصام، شريف صلاح، مصطفي سعيد، نهي سامي، أمير ابراهيم، علي الحريري - وليد جبر، يحي رمضان، رمزى حليم، هاني الصواف، مروان الصواف، ماجد الصواف، محمد عرفه، جمال علاء، احمد انور، الريس كرم - حمدي العربي.

يذكر أن نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات.