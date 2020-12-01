 «موديرنا» تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لاستخدام لقاح كورونا في الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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«موديرنا» تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لاستخدام لقاح كورونا في الولايات المتحدة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 4:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 4:53 ص

قالت شركة موديرنا الأمريكية إنها تقدمت بطلب عاجل للحصول على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام للقاح كوفيد- 19، الذي طورته، في الولايات المتحدة.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين عن اعتزامها تقديم الطلب، وأكدت العملية لاحقا عبر موقع تويتر.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها قررت عقد اجتماع للجنة الاستشارية في 17 ديسمبر لمناقشة الطلب.

وأضافت الشركة يوم الاثنين أنها ستتقدم بطلب للحصول على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية، وفي حالة تقديمه ستصبح موديرنا أول شركة أدوية تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لاستخدام لقاحها في الاتحاد الأوروبي.

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