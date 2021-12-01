بلينكن يؤكد خلال اجتماع مع ستولتنبرج التزام بلاده تجاه حلف الناتو

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اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في ريجا عاصمة لاتفيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن أكد مجددا التزام الولايات المتحدة الرسمي والثابت تجاه حلف الناتو والمادة 5 من معاهدة الحلف.

كما ناقش بلينكن وستولتنبرج "أهمية استمرار التشاور ووحدة الحلف حول قضايا تشمل دعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي، وصياغة مفهوم استراتيجي جديد لحلف الناتو، والسيطرة على الأسلحة ومسائل أمنية إقليمية".

ووصف بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر اجتماعه مع الأمين العام للناتو بأنه "جيد"، وأشار إلى أنهما ناقشا أهمية تعزيز الوحدة عبر الأطلسي والعمل بشكل تعاوني مع الحلفاء.