بروتوكول تعاون وتحالف بين البنك الأهلي المصري والبنك الصيني للتنمية وشركة حدائق لإدارة الحدائق والمنشآت الترفيهية

وقع البنك الأهلي المصري والبنك الصيني للتنمية وشركة حدائق لإدارة الحدائق والمنشآت الترفيهية بروتوكول تعاون بهدف منح تمويل استثماري طويل الأجل بمبلغ 832 مليون جنيه بغرض تطوير حديقتي الحيوان والاورمان بالجيزة.

وعقب التوقيع أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على دور البنك في دعم المشروعات القومية الكبرى، خاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على تراث مصر، حيث تعد حديقة حيوان الجيزة هي الأقدم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أبو الفتوح أن مشروع تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والاورمان بالجيزة يأتي سعيا لتحقيق التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار الابعاد البيئية بجانب الابعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الافراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة وهو ما دعمه مصرفنا من خلال التمويل المستدام لمشروع تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والاورمان بالجيزة.

ومن جانبه أضاف شريف رياض الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن التمويل الاستثماري الممنوح يساهم في تغطية جانب من التكاليف الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والاورمان بالجيزة في نطاق اتفاقية التمويل الموقعة مع بنك التنمية الصيني لتمويل وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مجال التمويل المستدام.

وأعرب محمد كامل رئيس شركة حدائق لإدارة حدائق الحيوان والمنشآت الترفيهية عن اعتزازه بهذا الاتفاق الذي سوف يسهم في الاسراع بعملية تطوير الحديقتين وبالشكل الذي يليق بعراقتهما وينال رضاء المواطن المصري، مشيرا الى قيام شركة حدائق بالتعاقد مع الاستشاري الفني للمشروع Bernard Harrison & friends LTD للقيام بأعمال المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان وكذا التعاقد مع هيئة Worldwide zoo للقيام بأعمال التشغيل للحديقة بما يؤهلها للتوافق مع المتطلبات الدولية والحصول على عضوية الجمعية العالمية لحدائق الحيوان الـ WAZA بعد تشغيل الحديقة.

وأضاف "كامل" أن عقد التمويل يعتبر واحدا من اهم القروض الاستثمارية الممنوحة للمشروعات الترفيهية في مصر حاليا وان هذا الاتفاق كان نتيجة مثمرة لجهود كافة فرق العمل التي عكفت على اجراء كافة الدراسات اللازمة لمدة عام شملت الدراسات المالية ووضع التصميمات المناسبة لطبيعة المشروع الفريدة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير التي تتم بتمويل من البنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصيني تتضمن إمكانية ضم حيوانات نادرة لإضافة مزيد من الثقل للحديقة وما يحققه ذلك من فائدة اعلامية وتسويقية للحديقة ولمصر، اضافة الى اتاحة معارض الحيوانات ومنطقة تجارية تتضمن مركز الزوار ومتجر الهدايا، وعدد من المطاعم العالمية ومستشفى بيطري متخصص.

تجدر الإشارة الى تاريخ حديقة الحيوان بالجيزة العريق والذي يرجع الى عام 1891 والتي شهدت العديد من الحقبات التاريخية للشعب المصري وشكلت جزءا من أهم الذكريات لدى كل أسرة مصرية وعربية فقد كانت دوما مقصدا ترفيهيا للمصريين في كافة المناسبات.