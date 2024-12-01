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كولر: الأهلي يعاني من مشكلة إهدار الفرص

محمود باهي
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 7:37 م | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 7:37 م

أكد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن فريقه يعاني من مشكلة فنية واضحة وذلك بعد التعادل السلبي مع البنك الأهلي، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في ملعب السلام "لم نقدم أدء جيدا في الشوط الأول، ولم نخلق فرصا كثيرة، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة تحسين الأداء".

وأضاف المدرب السويسري "وبالفعل تحسن مستوانا في الشوط الثاني، وأهدرنا 4 فرص أمام المرمى، وسجلنا هدفا ألغته تقنية الفيديو".

وختم المدير الفني للأهلي تصريحاته في هذا الشأن "نعاني من مشكلة في ترجمة الفرص، ولابد أن نعمل لإيجاد حل لها لنحقق نتائج أفضل".


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