اتحاد الطائرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة، عن مواعيد مباريات الفريق الأول بنادي الزمالك، في الدور الثاني لبطولة الدوري موسم 2024 - 2025.

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق: " الطيران ـ الاتحاد السكندري ـ سموحة ـ بتروجت ـ هليوبوليس".

وجاء جدول مباريات الزمالك كالتالي:ـ

الزمالك ضد الطيران ـ يوم السبت 1- 2 - 2025 - على صالة الزمالك

الزمالك ضد سموحة - يوم الثلاثاء - 4 -2 -2025 - على صالة سموحة

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - يوم السبت - 8 -2 -2025 - على صالة الزمالك

الزمالك ضد الطيران ـ يوم الثلاثاء 11- 2 - 2025 - على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية

الزمالك ضد سموحة - يوم السبت - 15 -2 -2025 - على صالة الزمالك

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - يوم الثلاثاء - 18 -2 -2025 - على صالة الاتحاد السكندري

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، ووليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، عبد الرحمن غانم أخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".