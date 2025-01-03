النائب أحمد السجيني: السماح بصب الأسقف لحاملي نموذج 10 خارج الحيز بعد التصالح

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن من حصل على نموذج 10 خلال فترة قانون 2017 السابق ويوجد لديه أعمدة في نطاق خارج الحيز العمراني؛ يحق له صب السقف.

وذكر خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن معظم المطالبات اليوم تتعلق بالرغبة في التعلية خارج الحيز العمراني، موضحا أن قانون التصالح لمعالجة مخالفة قائمة؛ وليس رخصة بناء جديدة.

وأضاف أن الإشكالية الحالية تتمثل في التعلية خارج الحيز العمراني بعد التصالح، قائلا إن السماح بالتعلية قد يؤدي إلى زيادة التعداد السكاني بما يفوق قدرة المرافق المتاحة.



وتساءل: «هل المرافق تتحمل مضاعفة السكان؟»، موضحا أن الحل لهذه المشكلة يتمثل في ضم المناطق التي تم التصالح عليها خارج الحيز العمراني إلى داخل الحيز، بحيث يشملها المخطط العمراني ويتم إنشاء مدارس ومستشفيات وغيرها من المرافق اللازمة للحياة.

وتناول مسألة جواز التصالح على مخالفة البدروم في المدن الجديدة، موضحًا أنه على الرغم من حظر التعدي على الجراجات وفقًا للقانون، إلا أنه إذا كانت الرخصة تتضمن وجود جراج محدد المساحة في مباني المجتمعات العمرانية، والتي يكون بها دور البدروم مقسما بين جراج وصالة ألعاب؛ فإن تحويل صالة الألعاب إلى وحدة سكنية يمكن التصالح عليها؛ طالما لم يتم التعدي على مساحة الجراج المرخصة.