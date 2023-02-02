قومي الطفولة والأمومة يواصل فعالياته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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يستمر المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ الفاعليات الخاصة بالطفل والتي تقام على هامش المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كالألعاب الترفيهية "الرسم والتلوين" فضلا عن بعض الألعاب التي تعرفهم بحقوقهم.

بالاضافة إلى لعبة ذكاء معلومات عن المجلس القومي للطفولة والامومة وخط نجدة الطفل 16000 وكيفية التواصل معه عبر آلياته المختلفة مع تقديم جوائز وهدايا للفائزين.

ويستمر توافد الزائرين على جناج المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب للمشاركة في كافة الأنشطة والفاعليات والمناقشات الخاصة بحقوق الطفل للتوعية بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها كالعنف والإساءة والإهمال.

ويذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، والذي يقام هذا العام تحت شعار معا نقرأ نفكر نبدع، خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.