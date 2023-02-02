مرتضى عن مشاركة أوكلاند سيتي: «كيف يلعب مركز شباب في بطولة كبيرة مثل كأس العالم»

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تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أزمة قيد الصفقات الجديدة للفريق الأبيض قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان اتحاد الكرة قد رفض في وقت سابق، قيد صفقات الزمالك الجديدة من بينها ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، بسبب المديونيات التي تصل إلى 60 مليون جنيه عن صفقات سابقة ومستحقات.

قال مرتضى منصور: «كهربا موقوف دوليا بحكم رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وبيشارك مع الأهلي، والـ 3 لاعبين المحترمين بتوع الزمالك مش هيلعبوا بسبب اتحاد الكرة».

وأضاف: «اتحاد الكرة سمح بـ مشاركة كهربا ومنح الأهلي جواب رسمي، بسبب خوفه من محمود الخطيب رئيس النادي».

وتابع: «مع كامل احترامي للأهلي وجماهيره، ولكن كيف يشارك كهربا مع الفريق وهو موقوف دوليا من فيفا».

وتابع: «أبارك لجماهير الأهلي الفوز على أوكلاند سيتي، ولكن كيف يشارك مركز شباب في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية».

وأتم: «توصلنا لاتفاق مع استاد القاهرة في الساعات الماضية، بشأن لعب مباراتنا مع شباب بلوزداد هناك قبل غلق الملعب من أجل الاستعداد لبطولة إفريقيا للشباب».