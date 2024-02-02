تامر حسني لجمهوره: مكملين مع بعض رحلة ألبوم هرمون السعادة

شارك الفنان تامر حسني جمهوره المتابع لحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، تطورات إصدارات أغانيه الجديدة ضمن ألبومه "هرمون السعادة"، الذي تأجل طرحه العام الماضي بسبب أحداث غزة.

وكتب تامر عبر حساباته: "مكملين مع بعض رحلة ألبوم "هرمون السعادة"، عايز أقول حاجة، إني بجانب الكليبات المبهجة السريعة، بحاول بقدر الإمكان أنزل الأغاني الدرامية ليها كليبات، إن كانت تحتمل تصوير قصة كبيرة، أو تصوير فني بيرمز وبيعبر عن حالة الأغنية، خصوصاً لما بتبقى الأغاني ليها قصة خاصة، أو بتعبر عن موقف يستحسن نشوفه متصور".

وتابع: "بحاول دايماً أعمل مجهود زيادة شوية لأنكم تستاهلوا مني كده وأكتر".

واختتم ثائلا: "يومين إن شاء الله وهقولكم معاد إصدار الأغاني الجديدة خلال الأسبوع الحالي، ويا صباح الطاقة الإيجابية".

ومؤخرا طرح الفنان تامر حسني أغنية "معلش"، بطريقة الفيديو كليب، وهي من ألبوم "هرمون السعادة"، ويشاركه الفنان زاب ثروت أداء جزء منها بطريقة الراب، والأغنية من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني.