الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية ضد أهداف للعدو الإسرائيلي

أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية بصواريخ باليستية.



وقال جماعة الحوثي في بيان "فذتِ القوةُ الصاروخيةُ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً ضدَّ أهدافٍ محددةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستية".



وأضاف البيان "تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ استمرارَها في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، وذلك استجابةً لنداءاتِ شعبِنا اليمنيِّ الحرِّ ونداءاتِ كلِّ الأحرارِ من أبناءِ أمتِنا العربيةِ والإسلامية".



وأكدت أنها لن نتردد في تنفيذ مزيد من العمليات ضد إسرائيل حتى وقف العدوان على غزة.