 الزمالك: تعاقدنا مع مدرب عالمي.. ونجحنا في تلبية طموحات الجماهير - بوابة الشروق
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الزمالك: تعاقدنا مع مدرب عالمي.. ونجحنا في تلبية طموحات الجماهير

الشروق
نشر في: الجمعة 2 فبراير 2024 - 2:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 فبراير 2024 - 2:50 ص

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الأبيض حقق طموحات جماهيره بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بجانب التعاقد مع مدرب أجنبي، وهو البرتغالي جوزيه جوميز.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "قمنا بتلبية جميع طلبات جماهير الزمالك من خلال التعاقد مع مدرب عالمي وصفقات قوية".

وأضاف: "من الصعب استبدال 11 لاعبًا بـ 11 آخرين في فترة الانتقالات الشتوية، لأنها فترة في منتصف الموسم، ولكن الله وفقنا لإتمام هذه المهمة، وعبد الواحد السيد، مدير الكرة بذل جهدًا كبيرًا لتسكين اللاعبين الراحلين في أندية أخرى".

وتابع: "للأسف هناك ندرة في اللاعبين ببعض المراكز في مصر وخاصة في قلب الدفاع ومركز المهاجم، وهناك العديد من اللاعبين العرب والأجانب في هذه المراكز لكن نقص العملة يصعب التعاقد معهم".


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