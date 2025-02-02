الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى المبارك 21 مرة خلال شهر يناير

أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، تقريرها الشهري لواقع انتهاكات الاحتلال على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، ودور العبادة كافة خلال شهر يناير الماضي.

وقالت الأوقاف في تقريرها، اليوم الأحد، إنَّ الاحتلال والمستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواء بعدد الاقتحامات التي تجاوزت 21 اقتحامًا، أو من خلال المخططات التهويدية الخطيرة طالت المسجد الأقصى.

كما ضيقت قوات الاحتلال على المصلين وعرقلت دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات وخاصة صلاة الفجر، وأوقفت قوات الاحتلال شباناً ودققت في هوياتهم في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعلى ابواب المسجد الأقصى المبارك.

وأرجعت قوات الاحتلال الشبان ومنعت دخولهم إلى المسجد الأقصى عبر أبواب المسجد، وهو ما أدى إلى أداء عشرات الشبان صلاتي الفجر والجمعة في طريق باب الأسباط بعد منع الاحتلال دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك، وهو الشيء الذي تكرر مع النساء المصليات فقد أوقفتهن قوات الاحتلال وعرقلت دخولهن وفتشت حقائبهن عند باب الأسباط خلال ذهابهن لأداء صلاة الجمعة.

وكان المستوطنون قد علقوا لافتات في شوارع القدس لإرشاد المقتحمين إلى طريق المسجد الأقصى لاقتحامه تحت مسمى "جبل الهيكل" باللغة العبرية. وكانوا قد حرّضوا في وقت سابق على بعض اللافتات التي تُشير إلى موقع المسجد الأقصى وتحمل اسمه بالعربية، حتى أزالها الاحتلال، كما حرضوا على إزالة اسم "حائط البراق" من جميع الحافلات.

وفي الحرم الإبراهيمي منع الاحتلال الإسرائيلي رفْع الأذان 47 وقتًا، في تكريس للتقسيم الزماني والمكاني فيه، واستمرت قوات الاحتلال بالاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشّريف بطرق متعددة؛ فقامت بتغيير قفل غرفة المولد الكهربائي، والعبث بمحتوياتها، رغم أن المفتاح الخاص بالغرفة بحوزة سدنة الحرم الإبراهيمي الشريف، ما يعد انتهاكًا صارخًا لحرمة وقدسية المكان وتعديًا على صلاحيات الأوقاف، ليصبح مفتاح غرفة الكهرباء بشكل حصري بيد الاحتلال الإسرائيلي.

وأقدمت قوات الاحتلال على تغيير القفل الخاص بشبكة الكهرباء التابعة لبلدية الخليل، في تعدٍ واضح على صلاحيات البلدية. علما بأنه تم رصد حفريات عديدة أجرتها قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها، تلاها تمديد كوابل كهربائية من جانب غرفة الكهرباء وصولًا إلى القسم المغتصب من الحرم الإبراهيمي ليصبح التحكم في غرفة الكهرباء التابعة لكهرباء الخليل بيد الاحتلال بعد أن كانت بيد موظفي كهرباء الخليل.

وأكدت وزارة الأوقاف على أنّ ما يقوم به الاحتلال يعد اعتداء صارخًا وسافرًا على صلاحيات الأوقاف في الحرم الابراهيمي الشريف، وتعدّيًّا خطيرًا على قدسيته، واستفزازًا لمشاعر المسلمين، ومحاولة للسيطرة عليه.

وفيما يتعلّق بالمقدّسات والأماكن الدّينية الإسلاميّة والمسيحيّة، رصد التّقرير قيام قوات الاحتلال بهدم مسجد الأنصار في مخيم جنين.