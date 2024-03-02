واصلت أسعار الذهب التراجع فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 30 جنيها أخرى خلال تعاملات اليوم السبت، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 2850 جنيها، مقارنة بـ2880 جنيها في منتصف تعاملات اليوم، بحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وهبط سعر الذهب بقيمة 70 جنيها منذ بداية تعاملات اليوم، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 2880 جنيها، مقارنة بـ 2950 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، وذلك يصل إجمالى التراجع إلى 100 جنيه حتى الآن.

وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، انخفص سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 2443 جنيها، كما تراجع عيار 24 ليسجل 3257 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 240 جنيها ليصل إلى 22800 جنيه، مقابل 23040 جنيها فى منتصف تعاملات اليوم.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهرين عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، وسجلت المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي، بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية آمال المستثمرين في أن يبدأ الفدرالي خفض الفائدة بحلول يونيو.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2% إلى 2095.7 دولار للأوقية.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والدولار الأمريكي بعد البيانات، مما جعل الذهب أكثر جذباً لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات الاقتصادية، أن النشاط الصناعي الأمريكي تراجع في فبراير، كما أظهرت بيانات منفصلة تباطؤ مؤشر التضخم المفضل للفدرالي عند أقل مستوى في حوالي 3 سنوات.

وقال رئيس استراتيجية السلع لدى TD Securities بارت ملك، إن الذهب شهد بعض الارتفاع إذ أن السوق مقتنع بأن الفدرالي سيتجه لتيسير السياسة النقدية بحلول منتصف هذا العام، بما يخفض تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للذهب.

وأضاف أنه خلال فترة من 3 إلى 4 أشهر، ستسجل الأسعار مستويات قياسية إذا تم الكشف عن بيانات اقتصادية ضعيفة، وأصبح الفدرالي الأمريكي مقتنعاً بأنه مستعد لخفض الفائدة، كما تدعم المشتريات القوية من البنوك المركزية السوق حالياً.