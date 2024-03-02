إصابة 11 شخصا إثر تصادم ميكروباص بتريلا في أبو حمص بالبحيرة

أصيب 11 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بتريلا على طريق مصر- إسكندرية الزراعي أمام واحة العرب بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بتريلا بطريق مصر- إسكندرية الزراعي أمام واحة العرب بمركز أبو حمص ووجود مصابين.

وتبين من خلال المعاينة الأولية لمكان الحادث، إصابة كل من "م. ب.ذ، ٦٣ سنة" "ا. ر، ٢٦ سنة" "ب. ح، ٦٠ سنة" "ع. س.ع، ١٣ سنة" "ا. ع، ٢١ سنة" "س. ا، ٦٩ سنة" "م. و، ٣٨ سنة" "ا. ف٥٠ سنة" "م. ز، ٣٧ سنة" "م. ا. ٢٥ سنة" "ك. ا. ٢٤ سنة".

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.