 اندلاع حريق في أحد مواقع التعدين جنوبي روسيا وإخلاء 200 من العاملين فيه - بوابة الشروق
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اندلاع حريق في أحد مواقع التعدين جنوبي روسيا وإخلاء 200 من العاملين فيه

هديل هلال
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 11:36 ص

 

قالت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، صباح الأحد، إن حريقاً اندلع في منجم بمنطقة روستوف الروسية.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، أشارت «إنترفاكس» إلى إجلاء أكثر من 200 عامل كانوا بالمنجم، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.


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