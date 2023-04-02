اندلاع حريق في أحد مواقع التعدين جنوبي روسيا وإخلاء 200 من العاملين فيه

قالت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، صباح الأحد، إن حريقاً اندلع في منجم بمنطقة روستوف الروسية.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، أشارت «إنترفاكس» إلى إجلاء أكثر من 200 عامل كانوا بالمنجم، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.