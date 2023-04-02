بلينكن يبحث مع لافروف هاتفيا أهمية إنشاء بيئة تسمح للبعثات الدبلوماسية القيام بعملها

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أهمية إنشاء بيئة تسمح للبعثات الدبلوماسية القيام بعملها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الروسي.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن بلينكن نقل إلى لافروف قلق الولايات المتحدة العميق إزاء الاحتجاز غير المقبول للصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش.

بدوره أبلغ لافروف وزير الخارجية الأمريكية أنه غير مقبول بالنسبة لواشنطن تسييس قضية الصحفي الأمريكي وإثارة ضجة حولها".

وكان جهاز الأمن الاتحادي الروسي قد أعلن في وقت سابق إلقاء القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان جيرشكوفيتش، بشبهة "التجسس"، وهي التهمة التي نفاها، ونفتها الصحيفة والولايات المتحدة.