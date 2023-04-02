أشاد سامي قمصان المدرب العام لفريق الأهلي، بتألق محمود عبد المنعم «كهربا» مع القلعة الحمراء في المباريات الأخيرة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، عقب فوزه على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء السبت.

وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية: «كهربا من أهم اللاعبين بالأهلي في الفترة الأخيرة، وهو يُعد صفقة كبيرة وناجحة».

وأضاف: «كهربا أشعر أنه جائع ويريد أن يفعل شيئًا كبيرًا لجماهير الأهلي، ويظهر ذلك من خلال الأهداف التي يسجلها منذ عودته من الإيقاف».

وتابع: «الطبيب النفسي لعب دورًا كبيرًا مع حسين الشحات قبل المباراة، بسبب تأثره بوفاة والده قبل المباراة بـ أيام قليلة».

وعند سؤاله عن رأيه في مروان عطية، قال: «هو لاعب كبير ويجيد اللعب تحت الضغط، ويحسب لكولر اختياره وضمه في فترة الانتقالات الشتوية».

وأتم: «بيرسي تاو مهاجم مميز، وأريد توجيه الشكر للجهاز الإداري، الذي وضع خطة عودة اللاعب من ناميبيا رغم ظروف الطيران، حتى يلحق بالمباراة».