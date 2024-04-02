الأمم المتحدة: مقتل موظفي إغاثة بغزة نتيجة حتمية لأسلوب إدارة إسرائيل الحرب في القطاع

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن مقتل سبعة من العاملين في منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية، التي أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس في غزة "هو النتيجة الحتمية للطريقة التي تُدار بها هذه الحرب في الوقت الحالي".

وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة تدعو مجددا إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل موظفي الإغاثة غير متعمدة و"مأساوية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا أندريس، المجتمع الدولي إلى "وقف جرائم إسرائيل العشوائية".

وقال أندريس، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إنهم يعيشون حدادا على مقتل 7 من موظفي المطبخ العالمي، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص.. الملائكة.. ليسوا مجهولي الهوية، ليسوا بلا أسماء، إنهم زملاء عملت معهم في أوكرانيا، وغزة، وتركيا، والمغرب، والباهاما، وإندونيسيا".

وخاطب المجتمع الدولي، قائلا: "يجب وقف الجرائم العشوائية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية"، مؤكداً أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية، وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، واستخدام الغذاء كسلاح، و"لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح البريئة".

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.