الرئيس اللبناني يدعو إلى اتخاذ إجراءات تعيد الثقة مع الدول العربية

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الأربعاء أهمية اتخاذ بلاده إجراءات ضرورية من شأنها إعادة الثقة مع الدول العربية.

وقال عون ، خلال استقباله اليوم وفد نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان إنه "يقوم بجهود لمعالجة موضوع الصادرات اللبنانية ككل بشكل جذري"، لافتاً إلى أنه" لقي تجاوباً عندما طرح موضوع رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية".

وشدّد "على أهمية أن يتخذ لبنان إجراءات ضرورية من شأنها أن تسهل هذا الأمر وتعيد الثقة مع الدول العربية"، مشيراً إلى أن " العالم العربي يشكل رئة ومتنفساً للبنان اقتصادياً، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية".

وأشار الرئيس عون إلى أن "الأمور بدأت تأخذ منحى إيجابيا مع سوريا "، مضيفاً "سنباشر باتخاذ خطوات لتطوير العلاقات وبحث القضايا المشتركة ومن بينها ترسيم الحدود والترانزيت وغيرها على أمل أن نستفيد من الفرصة التي لدينا مع العالم العربي لما فيه مصلحة للبنان".

وقال الرئيس عون " ستكون هناك لقاءات متتابعة مع المسؤولين في السعودية في الزيارة المرتقبة إليها، والتي ستشهد درس اتفاقيات متبادلة تفسح في المجال أمام اللبنانيين والسعوديين لإعادة العلاقات المتجذرة في التاريخ إلى سابق عهدها".

كانت السعودية منعت دخول الفواكه والخضروات اللبنانية إليها في عام 2021 بعد ضبط شحنات تحتوي على مخدرات.