 صحة سوهاج: الكشف على 4 آلاف مواطن خلال 4 قوافل طبية مجانية في أبريل - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 مايو 2023 11:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

صحة سوهاج: الكشف على 4 آلاف مواطن خلال 4 قوافل طبية مجانية في أبريل

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 11:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 11:39 ص

 

قال الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على ما يقرب من 4 آلاف مواطن بقرى الكوامل بحري - أولاد الشيخ - الاحايوة شرق - الكولا، في 3 مراكز وهي أخميم _ دار السلام _ سوهاج، من خلال 4 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الاكثر احتياجا لتلك الخدمات خلال شهر أبريل.

وأضاف " النجار" أن القوافل الطبية تضم جميع التخصصات الطبية من: الباطنة _ الأطفال _ عظام _ جراحة_ الرمد _ الأسنان _ الجلدية _ نساء و ولادة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية.

وأشارت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات الحكومية، وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانا.

ولفتت إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

وتأتي هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجا بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك