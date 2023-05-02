صحة سوهاج: الكشف على 4 آلاف مواطن خلال 4 قوافل طبية مجانية في أبريل

قال الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على ما يقرب من 4 آلاف مواطن بقرى الكوامل بحري - أولاد الشيخ - الاحايوة شرق - الكولا، في 3 مراكز وهي أخميم _ دار السلام _ سوهاج، من خلال 4 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الاكثر احتياجا لتلك الخدمات خلال شهر أبريل.

وأضاف " النجار" أن القوافل الطبية تضم جميع التخصصات الطبية من: الباطنة _ الأطفال _ عظام _ جراحة_ الرمد _ الأسنان _ الجلدية _ نساء و ولادة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية.

وأشارت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات الحكومية، وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانا.

ولفتت إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

وتأتي هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجا بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.