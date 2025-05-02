أكد محمد رمضان، المدير الرياضي السابق بالنادي الأهلي أنه لم يوافق على طلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عندما عرض المنصب في البداية.

وقال محمد رمضان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر تو: "اطلعت على منصب المدير الرياضي ودرسته، وقررنا تطبيقه على مرحلتين، الأولى كانت العمل كمدير رياضي حتى يناير الماضي، وبعدها العمل كمدير رياضي، وهو تمثيل مجلس الإدارة".

وأاضف: "رفضت التواجد في الأهلي عندما عرض الخطيب عليّ المنصب، نظرًا لابتعادي عن كرة القدم، كنت أعيش حياة خاصة وبها راحة بال، وكنت أخطط منذ صغري ألا أعمل عند بلوغي سن الـ 50 عامًا، ولكن الخطيب قال لي إن هذا أمر تكليف من النادي".

وتابع: "المدير الرياضي إما أن يبحث عن الفكر الاستثماري أو البحث عن البطولات، وكنت أهدف للخليط بين الفكرين.. في بداية فترتي مع الأهلي اتسم عملي بقوة الشخصية، وكنت لا أحب ذلك".

وأتم محمد رمضان تصريحاته قائلًا: "اتخذت قرارات قوية في البداية، ولكن اللاعبين بعد ذلك أصبحوا مثل أبنائي.. كنت أريد أن استمتع بتطبيق أفكاري، وليس بقوة شخصيتي".