أسوشيتد برس: بايدن يميل إلى زيارة السعودية

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، أن المصالح الاستراتيجية الخاصة بالنفط والأمن دفعت الإدارة الأمريكية إلى إعادة التفكير في الموقف المتشدد الذي تعهد بايدن باتخاذه تجاه السعودية خلال حملته الانتخابية، ذاكرة أن بايدن يميل إلى زيارة الرياض.

ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع على خطط البيت الأبيض، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، القول إن البيت الأبيض يقيم تلك الزيارة والتى تشمل أيضًا اجتماعا لقادة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان)، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.

ورأت "أسوشيتد برس"، أن أي اجتماع بين بايدن وولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط يمكن أن يبعث الأمل وبعض الراحة لمستهلكي البنزين في الولايات المتحدة مع شح إمدادات النفط العالمية التي أدت لرفع الأسعار.

وذكرت أن مثل هذا الاجتماع من الممكن أيضا أن يخفف واحدة من أكثر الفترات محفوفة بالمخاطر وعدم اليقين في الشراكة بين السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، والتي صمدت لأكثر من ثلاثة أرباع قرن.

بدورها، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، التعليق حول ما إذا كان بايدن سيجري زيارة إلى السعودية.

ونوهت "أسوشيتد برس" بأن الديمقراطيين يبدون أقل إلحاحا الآن في مطالبهم بأن تتخذ الولايات المتحدة موقفا متشددا مع ولي العهد السعودي، مشيرة إلى أن أسعار الغاز شبه القياسية تهدد فرصهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.