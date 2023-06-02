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كلوب: لا أتخيل رحيل فيرمينو

محمود عيسى
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 5:10 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 5:19 م

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تضارب مشاعره لرحيل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري.

ووجه فيرمينو التحية لجماهير ليفربول في مباراة الفريق الأخيرة بالبريميرليج بعد الاتفاق مع الإدارة على رحيله لانتهاء عقده بنهاية الموسم المنقضي، بعد أن قضى 8 مواسم في قلعة الأنفيلد.

وقال كلوب في تصريحات صحفية اليوم الجمعة:" لا أتخيل رحيل فيرمينو عن ليفربول ولا أتخيل كيف سنعلب بدونه؟".

أضاف:" فيرمينو جزء لا يتجزأ من كل ما حدث معي في ليفربول، علينا ايجاد طرق خططية جديدة للعب بعد رحيله".

أكمل:" سنفتقد فيرمينو الشخص واللاعب في ليفربول هو واحد من عظماء النادي ولكن على أي حال أعتقد أنها الطريقة الصحيحة للانفصال".

أتم:" في النهاية نحن محترفون ومن الطبيعي أن نفترق من وقت لآخر، سنبقى أصدقاء إلى الأبد".


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