ريهام عبد الغفور ناعية عزت أبو عوف: كان بيطبطب عليا في أول مرة أمثل

اول مره أمثل فحياتي كان مع ممثلين عندهم تاريخ وخبره طويله منهم اللي كان بيزعق فيها لما انسي الكلام ويقوللي ما تركزي يا بنتي ومنهم اللي كان بيطبب عليا ويطمئني ويقوللي ماتخافيش إنتي كويسه وحتبقي احسن .. اللي كان بيطبب عليا هو دكتور عزت أبو عوف الله برحمه ويحسن إليه بحق طيبة قلبه ولطفه مع كل الناس طول الوقت