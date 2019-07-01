ريهام عبد الغفور ناعية عزت أبو عوف: كان بيطبطب عليا في أول مرة أمثل

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اول مره أمثل فحياتي كان مع ممثلين عندهم تاريخ وخبره طويله منهم اللي كان بيزعق فيها لما انسي الكلام ويقوللي ما تركزي يا بنتي ومنهم اللي كان بيطبب عليا ويطمئني ويقوللي ماتخافيش إنتي كويسه وحتبقي احسن .. اللي كان بيطبب عليا هو دكتور عزت أبو عوف الله برحمه ويحسن إليه بحق طيبة قلبه ولطفه مع كل الناس طول الوقت
A post shared by Riham Abdel Ghafour_Official (@rihamabdelghafourofficial) on Jul 1, 2019 at 11:14am PDT
اول مره أمثل فحياتي كان مع ممثلين عندهم تاريخ وخبره طويله منهم اللي كان بيزعق فيها لما انسي الكلام ويقوللي ما تركزي يا بنتي ومنهم اللي كان بيطبب عليا ويطمئني ويقوللي ماتخافيش إنتي كويسه وحتبقي احسن .. اللي كان بيطبب عليا هو دكتور عزت أبو عوف الله برحمه ويحسن إليه بحق طيبة قلبه ولطفه مع كل الناس طول الوقت
A post shared by Riham Abdel Ghafour_Official (@rihamabdelghafourofficial) on Jul 1, 2019 at 11:14am PDT