ريهام عبد الغفور ناعية عزت أبو عوف: كان بيطبطب عليا في أول مرة أمثل

نعت الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا صباح الإثنين، وتم تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة.



وكتبت "عبدالغفور" عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أول مرة أمثل فحياتي كان مع ممثلين عندهم تاريخ وخبره طويلة، منهم اللي كان بيزعق فيها لما أنسى الكلام ويقولي ما تركزي يا بنتي، ومنهم اللي كان بيطبطب عليا ويطمني ويقولي ماتخافيش أنتي كويسة، وحتبقي أحسن".



وأضافت: "اللي كان بيطبطب عليا هو دكتور عزت أبو عوف الله يرحمه ويحسن إليه بحق طيبة قلبه ولطفه مع كل الناس طول الوقت".



يُذكر أن الفنان عزت أبو عوف، كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع تامر حسني، وكان آخر ظهور له بإعلان إحدى شركات الاتصالات بصحبة الفنان عمرو دياب.





