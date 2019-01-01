انخفاض أسعار المنازل في إيطاليا خلال أول 3 شهور من 2019

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أفادت وكالة الإحصاءات الإيطالية اليوم الثلاثاء بأن أسعار المنازل تراجعت بوتيرة سريعة خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 8ر0% خلال الربع الأول من العام مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وتراجعت أسعار المنازل بنسبة 5ر0% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ويشار إلى أن الربع الأول يعد ثالث ربع يسجل تراجعا في أسعار المنازل.

وقد ارتفعت أسعار المنازل الجديد خلال الربع الأول بنسبة 7ر1% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، في حين انخفضت بنسبة 5ر0% مقارنة بالربع الأخير.

وقالت وكالة الإحصاءات إن زيادة مبيعات المنازل بنسبة 8ر8% خلال الربع الأول لم تكن كافية لمواجهة توجه انخفاض الأسعار.