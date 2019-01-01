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الادعاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق 137 عسكريا على صلة بـ«جولن»

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 4:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 4:19 م

أصدر الادعاء التركي، اليوم الثلاثاء، مذكرات لتوقيف 137 من العسكريين الحاليين والسابقين، للاشتباه في تورطهم في دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن ممثلي الادعاء في كل من إزمير وقونية وإسطنبول أجروا تحقيقات منفصلة تتعلق بالمشتبه بهم، ومن بينهم عناصر حالية وسابقة في القوات البرية والجوية والبحرية وقوات الدرك.

وأضافت الوكالة أنه تم إجراء عمليات دهم لتوقيف المطلوبين في عدد من الولايات.

ومنذ المحاولة الانقلابية، جرى فصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة في تركيا من أعمالهم.

ووفقا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن أكثر من 30 ألفا من أنصار جولن يقبعون في السجون.

وينفي جولن الاتهامات الموجهة له.

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